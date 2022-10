Die Karnevalssaison ist offiziell eröffnet – und sollte dementsprechend ausgiebig eingeläutet und gefeiert werden!

Ein Partyabend mit den Besten im PURE eignet sich perfekt dazu und hält noch dazu einige Specials bereit: Um 21 Uhr werden die Tore in der Friedrichstraße 13 geöffnet und der Eintritt ist in den ersten beiden Stunden für alle kostenlos. Jede Dreiergruppe Girls bekommt im selben Zeitraum außerdem eine Flasche Prosecco aufs Haus! Damit aber auch die anderen Gäste nicht zu kurz kommen, gibt’s an der Bar Getränke zu Happy-Hour-Preisen: Shots gehen für je zwei Euro, Bier für je drei Euro, ausgewählte Longdrinks für nur fünf Euro und Cocktails für sechs Euro über die Theke. Alles nach dem Motto „Me & My Crew” – also alle Freunde zusammentrommeln und den Faschingsanfang feiern!