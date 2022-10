Endlich Samstagabend – höchste Zeit für good „Vibes“ im PURE! Jetzt heißt es Outfit checken, Freunde anrufen und dann ab auf die Tanzfläche.

Und zwar in Stuttgarts angesagtester Feierlocation in der Friedrichstraße 13. Bei der beliebten Partyreihe „Vibes“ ist der Name Programm: Ab 21 Uhr geht’s jeden Samstag mit freiem Eintritt für alle Gäste in den ersten beiden Stunden los, je Girls-Trio gibt’s in diesem Zeitraum zudem eine Flasche Prosecco aufs Haus. Am Eingang vorbei bieten sich zwei Möglichkeiten: Erst mal auf die Tanzfläche und zu den heißesten Beats in Sachen HipHop und R&B den Booty shaken oder doch lieber direkt an die Bar, um sich mit Drinks und Shot zu versorgen. Letzteres geht dank Happy Hour bis 23 Uhr zum Sonderpreis: Shots kosten nur je zwei Euro, Bier je nur drei Euro und ausgewählte Cocktails und Longdrinks kann man sich schon für nur je fünf bzw. sechs Euro sichern. Dass bei diesen „Vibes“ eine Clubnacht der Extraklasse ansteht, dürfte klar sein!