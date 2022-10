Coco Friday / Cocolores

Der November wird heiß! Jeden Freitag warten wieder angesagte lokale DJanes und DJs darauf, den Coco-Girls und -Boys die besten Sounds aufzulegen.

Was gibt’s Besseres, als zum Wochenendstart die Tanzfläche zum Beben zu bringen? Endlich wieder Hüften schwingen, Haare werfen und so richtig abgehen.

Ab 21 Uhr wird das Cocolores zum absoluten Hotspot der Stadt! Wer die Nacht so richtig nutzen möchte, sichert sich vor 23 Uhr freien Eintritt und Special Prices auf ausgewählte Drinks: Shots gibt’s für je zwei Euro, Bier für je drei Euro pro Flasche. On top stehen ausgewählte Longdrinks für je fünf und frisch gemixte Cocktails für je sechs Euro zur Auswahl.

Besser kann ein Wochenende einfach nicht starten, oder? Und für die Coco-Girls gibt’s obendrauf noch ein Angebot, das man wohl

kaum ausschlagen kann: Je drei Girls erhalten bis 23 Uhr am Eingang eine Flasche Prosecco aufs Haus! Wer hat jetzt auch Bock auf den „Coco Friday“? Die Crew steht schon in den Startlöchern – let’s go!