COCOBELLA | COCOLORES

Frei von Genres und Grenzen: Das Coco-Team sorgt im Herbst für fantastische Abende mit fetten Beats. Lust, die ganze Nacht zu coolen Sounds durchzutanzen? Dann ist es endlich wieder Zeit für „Cocobella” am Samstag! Die Party steigt ab 21 Uhr und alle Partypeople können sich bis 23 Uhr freien Eintritt sichern. Mit den Lieblingssongs der letzten Jahre und den besten Drinks wird der nächste Samstag im Cocolores in der Friedrichstraße 13 zum absoluten Highlight. Die Barkeeper legen sich so richtig ins Zeug und mixen bis 23 Uhr ausgewählte Longdrinks für nur fünf Euro und exotische Cocktails für nur sechs Euro. Dazu gibt’s günstige Shots für je zwei Euro oder Bier für drei Euro pro Flasche. Die Damen kommen dabei natürlich nicht zu kurz: Bis 23 Uhr bekommen drei Ladies am Eingang eine Flasche Prosecco aus Haus! Zeit fürs Wochenende? Zeit für Coco!