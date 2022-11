Coco Friday / Cocolores

Sounds ohne Grenzen? Aber gerne doch! Die Coco-Crew sorgt auch im Dezember wieder für beste Stimmung in der Friedrichstraße 13.

Jeden Freitag wird ab 21 Uhr zum „Coco Friday“ geladen – inklusive freiem Eintritt bis 23 Uhr, einer Flasche Prosecco aufs Haus für alle Mädchen-Trios sowie zahlreichen Getränkespecials an der Bar. Bis 23 Uhr kosten alle Shots nur je zwei Euro, Bier gibt’s für je drei Euro die Flasche, ausgewählte Longdrinks bekommt man schon ab fünf Euro und für unschlagbar gute Cocktails zahlt man nur fünf Euro! Wechselnde lokale DJs sorgen für den passenden Sound und servieren den perfekten Mix aus Club-Dauerbrennern, Charts und All-Time-Classics. Die Schnappschüsse des Abends kann man sich gleich am nächsten Tag ganz entspannt in der clubeigenen App anschauen. Viel Spaß!