Das ganze Geld schon für Weihnachtsgeschenke ausgegeben?

Kein Problem! Beim „Lucky Friday” kann man nicht nur einige Gewinne abstauben, sondern auch ordentlich Geld sparen! Um 21 Uhr öffnen die Tore ins PURE und bis 23 Uhr ist der Eintritt sogar für alle kostenlos. Dreier-Mädelsgruppen bekommen in dem Zeitraum sogar eine Flasche Prosecco for free und alle anderen können an der Bar von Getränken zu Happy-Hour-Preisen profitieren. Danach geht der Spaß erst richtig los: Ab 23 Uhr gibt’s pro zwei Getränkebestellungen ein Los, um eine Runde am Glücksrad zu drehen. Gewinnen kann man kostenlose Shots, Longdrinks oder sogar gratis Flaschen Prosecco und RUNES Vodka. In diesem Sinne – viel Glück und get your lucky shot!