Me my Crew

Crew love is true love! Aus diesem Grund steht am zweiten Freitag im Juli wieder eine wilde Nacht im PURE an, die ganz im Zeichen der Freundschaft steht.

Und was macht man mit guten Freunden am liebsten? Genau, die Gläser erheben und zum Besten aus HipHop und R&B die Tanzfläche stürmen! Die Bar-Crew versorgt alle mit leckeren Getränken zu Happy-Hour-Preisen: Bis 23 Uhr kostet der Shot nur je zwei Euro, das Bier jeweils drei Euro, ausgewählte Longdrinks je fünf Euro und Cocktails je sechs Euro. Günstiger wäre nur umsonst? Kein Problem! Bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle Gäste kostenfrei und jedes Mädels-Trio kann sich zusätzlich über eine Gratis-Flasche Prosecco freuen!