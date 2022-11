Bevor sich das Jahr dem Ende zuneigt, gibt’s im PURE noch ein letztes Mal die besten „Vibes“ der Stadt: Lässige Bässe und smoothe Beats aus dem Bereich HipHop, R&B und Urban Tunes werden hier statt „Jingle Bells“ und Co. serviert.

Ab 21 Uhr öffnen sich die Tore zu Stuttgarts angesagter Partylocation mitten in der Innenstadt und wer bis 23 Uhr im Club erscheint, sichert sich kostenlosen Eintritt. Gleichzeitig winkt am Einlass allen Mädels in Dreiergruppen in diesem Zeitraum eine Flasche Prosecco aufs Haus – so lässt sich’s doch aushalten! Auch die Herren der Schöpfung sollen nicht leer ausgehen und können sich dank Happy Hour an der Bar bis 23 Uhr über eine Reihe an Specials freuen: Shots gehen dann für nur zwei Euro über die Theke, die Flasche Bier kostet je drei Euro, ausgewählte Longdrinks kann man sich sogar für nur je fünf Euro und alle Cocktails für gerade mal sechs Euro sichern. Da kann man sich und der gesamten Crew ordentlich gönnen und schont nebenbei sogar den Geldbeutel! Perfekte Voraussetzungen für einen unvergesslichen Jahresabschluss im Dezember.