COCOBELLA | COCOLORES

Das Highlight aller Festtage steht vor der Tür und auch im Cocolores wird das neue Jahr feierlich begrüßt!

Mitten in der City und im Zentrum des Geschehens geht es bereits ab 20 Uhr mit dem Countdown los, bevor pünktlich zum großen Feuerwerk um Mitternacht gemeinsam angestoßen und anschließend noch bis in die frühen Morgenstunden weiter getanzt werden darf. Getreu dem Motto „kopfüber außer Rand und Band“ werden auf dem Dancefloor die besten Partyhits und All-time-Classics serviert – der Soundtrack für das große Finale steht also schon mal! Für die nötige Abkühlung sorgt die Coco-Crew hinter der Bar mit leckeren Drinks. Doch damit nicht genug: Bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle kostenlos und Mädels im Dreiergespann bekommen obendrauf noch eine Gratis-Flasche Prosecco! Wenn das nicht nach einer unvergesslichen Jahreswende-Party schreit ...