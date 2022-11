X-MAS BOTTLENIGHT | PURE X COCOLORES

Was macht man am besten nach einem besinnlichen Heiligabend?

Im PURE pünktlich zum Fest der Liebe am ersten Weihnachstfeiertag die „X-Mas Bottle Night“ feiern! Wer also nach dem familiären Pflichtprogramm genug von Schwätzen, Schlemmen und Schenken hat, kann mit seinen Liebsten noch richtig steil gehen. Zur Feier des Tages heißt es bis 24 Uhr doppeltes Vergnügen zum gleichen Preis: Zu jeder Flaschenbestellung gibt’s eine weitere 0,7-Liter-Flasche Spirituose aufs Haus! Und alle Mädels zu dritt können sich zusätzlich bis 23 Uhr über eine Gratis-Flasche Prosecco freuen. Die DJs sorgen mit lässigen HipHop-Beats und sexy R&B-Sounds dafür, dass jede Menge getanzt, geflirtet und gefeiert wird. Um 21 Uhr beginnt das bunte Treiben und den Eintritt gibt’s bis 23 Uhr für alle Gäste passend zum Festtag geschenkt! Statt einer stillen Nacht stehen also ausgelassene Partylaune und feuchtfröhliche Stimmung auf dem Programm. Wenn das nicht eine wunderbare Gelegenheit ist, die Feiertage in vollen Zügen zu genießen. We wish you a merry Christmas ... and a fantastic „Bottle Night“!