„We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky!”

Es ist wieder Gamenight im PURE und das Glücksrad dreht fleißig seine Runden. Pro zwei Getränkebestellungen gibt es ein Los, um eine Runde am Glücksrad zu drehen. Gewinne wie kostenlose Shots, Longdrinks oder sogar gratis Flaschen Prosecco und RUNES Vodka stehen bereit und warten auf die Glückspilze. Damit auch die nicht so risikofreudigen auf ihre Kosten kommen, gibt’s von 21 bis 23 Uhr den Eintritt umsonst und Happy-Hour-Preise an der Bar. Girls im Dreierpack bekommen im selben Zeitraum zur Feier des Tages sogar eine Flasche Prosecco aufs Haus. What a lucky friday