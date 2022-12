Es wird Zeit, die Neujahrsvorsätze über Bord zu werfen und sich wieder den alten Gewohnheiten zu widmen – zum Beispiel einer wilden Partynacht mit der Gang im PURE bei der beliebten Eventreihe „Me & My Crew”! Hier wird jeden zweiten Freitag im Monat die Freundschaft gefeiert. Und zwar mit leckeren Getränken zum Anstoßen und sexy R&B- und HipHop-Tunes, frisch serviert von lokalen DJs. Bis 23 Uhr gehen Shots an der Bar für je zwei Euro, Bier für je drei Euro und ausgewählte Longdrinks für schlappe fünf Euro und Cocktails für sechs Euro über die Theke. Zur Feier des Tages gibt’s außerdem den Eintritt in den ersten zwei Stunden geschenkt und Girls in Dreiergruppen bekommen eine Flasche Prosecco aufs Haus. Auf die Freundschaft!