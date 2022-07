Der August ist als der heißeste Monat des Jahres bekannt, das PURE für die besten Partys! Jeden Samstag im August wird der Dancefloor zum Beben gebracht.

Alle, die genug im Freibad gelegen und die Sonne genossen haben, können hier zu feinsten Beats aus R&B und HipHop mal wieder richtig loslassen. Die angesagtesten DJs der Stadt bringen mit ihrem perfekten Musik-Mix jeden zum Tanzen. Wer sich gerade eine Pause gönnen will, wird an der Bar fündig. Das talentierte Barpersonal serviert hochwertige Drinks zur Erfrischung zwischendurch: Freshe Longdrinks, schnelle Shots und beflügelnde Cocktails – hier findet jeder, was er braucht. Die langen Sommernächte sollten genutzt werden, der Partytempel öffnet also bereits um 21 Uhr für alle Gäste. Es gibt natürlich wieder Specials für diejenigen, die schwer zu überzeugen sind: Der Eintritt ist von 21 Uhr bis 23 Uhr für alle Gäste frei und jede Mädels Dreiergruppe bekommen eine Flasche Prosecco geschenkt! Zusätzlich gibt es bis 23 Uhr viele Getränke zum Special-Preis. Höchste Zeit für Weekend-Vibes!