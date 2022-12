Alle Uhren auf Null –

mit jeder Menge Elan und besten Vorsätzen startet das Cocolores ins neue Jahr! Und das lässt wie immer keine Wünsche offen: Jeden Samstag verwandelt sich der Club in der Friedrichstraße 13 bei „Cocobella“ in eine bunte Manege aus catchy Tunes, kühlen Drinks und ausgelassener Partystimmung! Damit man sich auf dieses bunte Treiben auch entsprechend einstimmen kann, lohnt sich frühes Erscheinen. Bereits um 21 Uhr öffnen sich die Türen, um Partyhelden und Nachtschwärmerinnen bis in die frühen Morgenstunden ein temporäres Zuhause unter Gleichgesinnten zu bieten. Bis 23 Uhr kann man an der Bar von zahlreichen Getränkespecials zu Happy-Hour-Preisen profitieren. Der Eintritt ist außerdem ebenfalls bis 23 Uhr für alle Gäste kostenlos und je Dreiergruppe Mädels gibt's sogar noch eine Flasche Prosecco aufs Haus. Klingt nach dem perfekten Ort, um schon die ersten Wochen des neuen Jahres zu den absoluten Highlights von 2023 zu machen!