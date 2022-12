Hey, ladies drop it down, just wanna see you touch the ground!

Es wird wieder Zeit, den Booty zu shaken. Und wo geht das besser als im PURE bei der beliebten Eventreihe „Ladies Like“? Jeden dritten Freitag wird in der Friedrichstraße 13 ab 21 Uhr das weibliche Geschlecht gebührend gefeiert – denn ein Ehrentag im Jahr reicht einfach nicht aus! Zu diesem besonderen Anlass steht bis 23 Uhr für jedes Mädelstrio bereits eine Gratis-Flasche Prosecco am Eingang bereit. Damit auch die Herren der Schöpfung nicht zu kurz kommen, gibts im selben Zeitraum den Eintritt umsonst und leckere Drinks zu Happy-Hour-Preisen. See you at the club, girls!