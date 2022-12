Welch ein grandioser Start ins neue Jahr!

Der erste Monat ist schon wieder fast vorbei, obwohl die Silvesternacht gefühlt erst einen Abend zuvor war. Wer das Feuerwerk und den Schimmer des Jahreswechsels jetzt schon vermisst, sollte sich den letzten Freitag im Monat schon mal rot im Kalender markieren. Die erste „Glow”-Party 2023 steht in den Startlöchern und es heißt wieder: Glitzernde Outfits, glamouröse Dekoration und bunte Lichteffekte. Für den passenden Sound sorgen lokale DJs mit dem Besten aus HipHop und R&B und die Bar-Crew serviert die nötige Abkühlung nach den wilden Dancemoves. Von 21 bis 23 Uhr hat das Programm einige Specials zu bieten: Freier Eintritt für alle, Happy Hour an der Bar und eine Gratis-Flasche Prosecco für alle Mädels zu dritt. Time to shine