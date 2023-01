Wenn es draußen so richtig ungemütlich wird, muss innen eben ordentlich eingeheizt werden. Und wie ginge das besser als bei der beliebten Eventreihe „Glow” jeden letzten Freitag im Monat! Glitzernde Deko, Lichteffekte und shiny Outfits sorgen für das perfekte Ambiente strahlender Partynächte. Wechselnde lokale DJs servieren den passenden Sound auf der Tanzfläche und auch an der Bar ist einiges geboten. Während das fachkundige Team hinter der Theke dafür sorgt, dass alle Gäste schnell und zuverlässig an die Erfrischung ihrer Wahl kommen, lässt sich bis 23 Uhr dank Happy Hour beim Drinks holen auch ordentlich sparen. Shots gibt’s für je zwei Euro, Bier für je drei Euro, ausgewählte Longdrinks für nur fünf Euro und Cocktails für sechs Euro. Der Eintritt ist in den ersten beiden Stunden ohnehin kostenlos und obendrauf bekommt jedes Mädelstrio eine Flasche Prosecco for free. Let’s glow!