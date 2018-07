Import Export Kollektiv am Schauspiel Köln: Real Fake

Sind sie zu weiblich, zu ostdeutsch, zu muslimisch, zu schwarz, zu emotional, zu faul, zu fremd, zu politisch, zu geflüchtet, zu gehandicapt? Die 19 jungen Spieler*innen des Import Export Kollektivs erforschen Fake, Fakten und Fiktionen der eigenen Rollen im Leben.

In der Schule, in der Uni, bei der Arbeit und am Theater: Überall werden wir mit Zuschreibungen konfrontiert und manchmal auf nur eine einzige Geschichte reduziert. Wie viele Labels lassen wir uns gefallen? Und wie können wir ihnen entkommen? Wir werden besetzt und besetzen uns selbst. Aber wer entscheidet über die Bestbesetzung, und wann werden wir zur Fehlbesetzung? Was passiert, wenn wir uns selbst inszenieren, wenn wir die Regieanweisungen ändern? Online treiben wir die Selbstinszenierung auf die Spitze. Herzlich willkommen bei „Real Fake Productions“ – hier wird neu besetzt!

Es spielen: Nihad Mustafa Ali, Edmoun Battal, Jennifer Groß, Erenay Gül, Sadet Güngör, Jonas Hellenkemper, Dorota Lewandowska, Marcella Marino, Maryam Mahdiyar, Jasmin Mokhtare, Samuel Prost, Jonas Relitzki, Chatherine Schmid, Ceren Sengülen, Saliha Shagasi, Thalia Sheridan, Sabri Spahija, Abou Traore | Spielleitung: Bassam Ghazi