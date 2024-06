Lucy Duffner | Paulinko

Lucy Duffner bringt frischen Wind in die Stuttgarter Musikszene. Seit nun mehr als einem Jahr erscheinen zahlreiche Singles wie “Berliner“ oder “90s“ und ihre EP "Was ist das" hat selbst Cloud Rap Hörer zum Tanzen gebracht. Aber "Was ist das’’ eigentlich? Egal ob Techno, Drum & Bass oder Trap, Lucy Duffner transportiert mit ihrer elektronischen Musik und direktem Sprechgesang im Stream-of-Consciousness Stil eine fesselnde Mischung aus echten Gedanken und mitreißender Musik. Und nun kommt der ganze Spaß auf die Bühne.

----------------------------

Anna Pauline Kohn (Vocals) und Lisa-Marie Bruynen (Drums) sind PAULINKO und haben die Schnauze voll von Typen, die erzählen wollen wie es geht. Waren die ersten Singles von PAULINKO - u.a. der Achtungserfolg „Bis die Sonne aufwacht“ - noch im Alleingang von Anna Pauline Kohn mit dem Produzentenduo koenigsallee entstanden, ist PAULINKO inzwischen zum Duo angewachsen und hat mit Lisa-Marie Bruynen an den Drums Verstärkung erhalten, die auch live richtig reinknallt.

Erinnerungen an die Twenty One Pilots sind dabei nicht von der Hand zu weisen. Lisa-Marie passt dabei nicht nur musikalisch hervorragend zu PAULINKO, sondern als queere Frau, die gerade mit ihrer Frau einen Sohn bekommen hat, zum Charakter der Band: PAULINKO versteht sich selber auch als Sprachrohr einer Generation von Post-Millenial-Frauen, die Female Empowerment einfach leben und sich einen Scheißdreck um Konventionen kümmern, ihr Leben selber in die Hand nehmen und so leben, wie sie es für richtig halten.

Seit PAULINKO Ende 2021 mit „Bis die Sonne aufwacht“ die erste Single veröffentlicht hat, ist die Band regelmäßiger Gast in den wichtigsten Playlists der deutschen Musikszene. Ob „Gegen den Strom“ bei Spotify, „Deutsch Pop Deluxe“ bei Apple oder Szene-Playlists wie die „Neue Neue Deutsche Welle“ des Magazins diffus - die Singles treffen den Nerv und sorgen für stetig steigende Streamingzahlen.

Als musikalische Referenz fällt bei PAULINKO immer wieder Nena, die Humpe Schwestern (insbesondere 2Raumwohnung wird steht auf der persönlichen PAULINKO-Playlist ganz oben) aber auch Bands der ersten deutschen Frauenwelle wie Silbermond, Juli oder Wir sind Helden.Wer die Band live sieht, wird von 2x 150% Energie weggeblasen. Party pur! Damit hat sich PAULINKO inzwischen zum Endgegner der Pimmelquote gemausert und sorgt dafür, dass bei Festivals nicht nur CIS-Studentenmänner und Bartträger die Bühnen bevölkern.