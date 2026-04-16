Lucy Duffner geht 2026 auf Tour und der Titel ist Programm: „MEINT SIE DAS ERNST Tour“. Mit 170 BPM Techno, Partyschlager-Euphorie und ironischem Deutschrap bringt die Rave-Entertainerin ihren kompromisslosen Live-Sound erstmals gebündelt auf die Bühne.

Was Fans erwartet: wummernde Kicks, eingängige Acid-Melodien, eingängiger Punkgesang und ein Energielevel, das keine Pause kennt. Lucy Duffner steht für Shows, bei denen Grenzen verschwimmen, zwischen Club und Konzert, Humor und Abriss, Mitsingen und Eskalation. Ihre Live-Auftritte sind intensiv, nahbar und selbstironisch und haben ihr bereits Standing Ovations im Opernhaus und euphorische Crowd-Momente von Stuttgart bis Berlin eingebracht.

Mit der „MEINT SIE DAS ERNST Tour“ bringt Lucy Duffner genau diese rohe, wilde Energie nach Berlin, Hamburg und Stuttgart: laut, ehrlich und mit voller Absicht.