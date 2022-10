Lucy Fricke & Lektor Matthias Teiging: Die Diplomatin

Fred ist eine erfahrene deutsche Konsulin. Sie wird ins politisch aufgeheizte Istanbul versetzt, ihre bisher größten He-rausforderung. Zwischen Justizpalast und Sommerresidenz, Geheimdienst und deutsch-türkischer Zusammenarbeit, zwischen Affäre und Einsamkeit, stößt sie an die Grenzen von Freundschaft, Rechtsstaatlichkeit und europäischer Idee.

In ihrem so komischen wie bitteren neuen Roman erzählt Lucy Fricke von einer Diplomatin, die den Glauben an die Dip-lomatie verliert – und das, was in ihrem Beruf das Wichtigste ist: die Geduld.

„Lucy Fricke gelingt das Kunststück, einen höchst spannenden, unterhaltsamen und humorvollen politischen Roman aus der Welt der Diplomatie zu schreiben, deren Regel Nummer eins lautet: lächeln, lügen, Lachs fressen. Ein Buch, dem die Quadratur des Kreises gelingt.” Denis Scheck

Lucy Fricke hat zusammen mit ihrem Lektor Matthias Teiging einen unterhaltsamen Abend entwickelt. Sie erzählen Anekdoten, berichten über die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte des Romans, zeigen Fotos, lesen natürlich aus dem Buch vor und unterhalten sich sehr gern mit dem Publikum.