Musik aus dem Zwischenreich an der Grenze von Traum und Wachzustand, so beschreibt Lucy Kruger selbst ihr Musizieren.

Das „Dazwischen“ bleibt ihr Thema: pendelnd zwischen ihrem Geburtsort Kapstadt und ihrer Wahlheimat Berlin, textlich zwischen Isolation und Sehnsucht nach menschlichem Kontakt und musikalisch zwischen Low und Mazzy Star. Eingepackt ist das Ganze in atmosphärische Slowcore-Klänge – düsterer, ruhiger und nachdenklicher als bei Medicine Boy, ihrem inzwischen auf Eis gelegten Duo, das mit psychedelischem Noise-Pop begeisterte. Im April 2022 erschien dann „Teen Tapes (for performing your own stunts)“ das sicher einen Höhepunkt ihres Schaffens aus dieser Zeit darstellt. Passend dazu sind auch die Live-Auftritte introvertiert, intim und intensiv. Begleitet wird Lucy Kruger von den „Lost Boys“ – die übrigens nur in Teilen aus Boys bestehen, schließlich ist neben Drummer Martin Perret und Andreas Miranda am Bass auch die niederländische Gitarristin Liú Mottes Teil des Traumtänzer:innen-Ensembles. Wir freuen uns auf einen poetischen Abend auf der Nachtschatten-Seite des Lebens mit Lucy Kruger & The Lost Boys!