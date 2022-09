Dragon Days: The Time Machine

Das Sprechtakel zu einem Klassiker der Fantastik gehört seit einigen Jahren zum festen Bestandteil des Dragon Days Festivals.

2022 inszenieren der Sprecher Götz Schneyder, der Illustrator Stefan Dinter und der Musiker Mark Lorenz Kysela “Die Zeitmaschine” von H.G. Wells. In dem Science-Fiction-Klassiker begibt sich ein Zeitreisender mit Hilfe seiner Erfindung in die ferne Zukunft. Dort begegnet er einer Bevölkerung, die sich in zwei Spezies aufteilt, den in einer scheinbaren Idylle lebenden Eloi und den in unterirdischen Höhlen hausenden Morlocks. Die Zeitmaschine machte H.G. Wells weltberühmt. Er schuf insgesamt mehr als 100 Werke, darunter auch “Krieg der Welten”. Nach dem in England geborenen Autor wurden ein Mond- und ein Marskrater benannt.