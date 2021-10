× Erweitern Lucy van Kuhl Lucy van Kuhl

Wir sind oft dazwischen. Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Welchen Handy-Vertrag bei den vielen Angeboten? Bleibe ich bei meinem Partner oder will ich etwas Neues? Lucy van Kuhl zeigt in ihrem neuen Programm, dass der "Dazwischen"-Zustand etwas Aufregendes hat. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt Lucy van Kuhl Situationen aus dem Leben. In ihren sensiblen Chansons und knackig-pointierten Kabarett-Liedern bringt sie's auf den Punkt – und das Ein oder Andere steht natürlich auch zwischen den Zeilen...

LUCY VAN KUHL erhielt eine der größten Auszeichnungen im Bereich Kabarett: sie gewann das Passauer „Scharfrichter-Beil 2019“ (Jury- und Publikumspreis!).

Mit dem Stuttgarter Besen 2021, Publikumspreis wird Lucy van Kuhl erst kürzlich geehrt. Zur Begründung für die Preisverleihung heißt es: „Lucy van Kuhl zeigt ihre Klasse mit satirischem Chanson über alltägliche Probleme und gesellschaftliche Themen der Gegenwart. Ob Social Media oder schicksalhafte Hochzeitstage – vor dem Piano und ihr ist nichts sicher. Damit trifft sie beim Publikum die richtigen Töne und darf den Gerhard-Woyda-Publikumspreis nach Hause nehmen."

Konstantin Wecker, die Liedermacher-Legende schlichtweg urteilt: „Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um."