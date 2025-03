Lucy van Kuhl und ihr Programm „Auf den zweiten Blick“

Die Musikkabarettistin und Liedermacherin Lucy van Kuhl geht auf Tour mit ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ und kommt in die Alte Seminarturnhalle nach Nagold.

Sie begeistert mit ihren eigenen Liedern den deutschsprachigen Raum und erreicht ihr Publikum durch ihre natürlich-authentische Art.

In ihren Liedern erkennt man sich selbst wieder – sei es in den kleinen Tücken des Alltags, die sie mit Ironie besingt, oder in ihren ehrlichen, ruhigen Chansons.

Konstantin Wecker sagt: „Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um.“