Lucy van Kuhl und die "Es-Chord-Band"

Nachholtermin, ursprünglich 19. Februar 2021

In Lucy van Kuhls neuem Programm "Alles auf Liebe" geht es um nichts als die Liebe. Und Liebe so ganz alleine macht ja keinen Spaß. Deshalb nimmt sie ihre "Es-Chord-Band" (Cello & Schlagzeug) mit auf die Bühne. Zu dritt präsentieren sie viele neue Songs, kombiniert mit einem "Best of" aus der bunten Palette von Lucys Liebesliedern.

Humorvoll, melancholisch, fröhlich. Lucy besingt auf ihre pointierte Art die vielen Gesichter der Liebe, mit jeder Menge Ironie, Gefühl und natürlich einer Prise von "van kuhl'schem" Sarkasmus.

Gegenstände verlieben sich, ein Ehepaar reflektiert bei der "Silbernen Hochzeit" über seinen Beziehungsstatus, die Kreuzfahrt eines Paares endet auf nicht vorhersehbare Weise und eine Ehefrau wünscht sich von ihrem Mann wieder mehr "Küsse ohne Kaviar". Partner werden verflucht und angebetet, auf den Mond geschossen und vermisst.

Lucy van Kuhl & die "Es-Chord-Band" setzen "Alles auf Liebe" und präsentieren ihre kleinen und großen Tücken. Mal geht es um den Menschen, bei dem man sich Zuhause fühlt, mal um die Melancholie, die man bei Trennungen spürt, mal um den ganz normalen Paar-Alltags-Wahnsinn.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben statt. Wir als Veranstalter tragen dafür Sorge, dass die Hygienemaßnahmen permanent überwacht und eingehalten werden.