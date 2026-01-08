Lucy van Kuhl

In ihrem Programm „Geschickt verpackt“ verpackt die Vollblutentertainerin ihre Erkenntnisse äußerst geschickt.

Aberwitzige Betrachtungen werden in sanfte Klavierklänge gehüllt, winzigkleine Randbeobachtungen mit dem großen poetischen Vergrößerungsglas versehen und die Tristesse eines Altersheim verwandelt sich durch einen Mantel aus Fantasie plötzlich in eine mitreißende Ü80-Party. Zarte Melancholie trifft auf krachenden Unfug, klassisches Klavier auf Boogie-Woogie – Lucys überbordende Fantasie ist ein leuchtendes Geschenkband, mit dem sie alles spielend leicht zusammenhält und sehr geschickt verpackt.