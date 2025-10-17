Lucy Woodward & The Rocketeers

Lucy Woodward ist eine Sängerin mit außergewöhnlicher Stimmkontrolle. Sie wechselt mühelos von leidenschaftlicher Intensität zu sanfter, fast gehauchter Wärme – immer mit einer Ausdruckskraft, die unter die Haut geht.

Ihre Songs reichen von explosiven Grooves über bluesige Rhythmen bis hin zu intimen Balladen. Diese Vielseitigkeit zeigt sich auch in ihrer Zusammenarbeit mit renommierten Big Bands wie der WDR Big Band und der hr-Bigband.

Im Quartett mit den Rocketeers tourt Lucy Woodward seit Jahren und begeisterte unter anderem beim Istanbul Jazz Festival und im Ronnie Scott’s in London.