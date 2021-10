Ludwig-Hofacker-Kirche in Rielingshausen

Das Dorf Rielingshausen ist bekannt als letzte Wirkungsstätte des Erweckungspredigers Ludwig Hofacker, Pfarrer an der spätgotischen und klassizistischen Pfarrkirche St. Petrus. Pfarrer Weisser wird das Leben von Ludwig Hofacker in einem Kurzfilm präsentieren. Im Anschluss wird das Grab von Ludwig Hofacker besucht. Nach einem Ortsrundgang erfolgt in Rielingshausen eine Einkehr in ein Lokal. Dozent: Dr. Jörg Alexander Mann.

Anmeldung erforderlich bei der Schiller-Volkshochschule – www.schiller-vhs.de.