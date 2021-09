Ludwig Pfau, Revolutionsliteratur im deutschen Südwesten

Die Julirevolution in Frankreich im Jahr 1830 veranlasst die Heilbronner Bürgerschaft, einen Blumenstrauß nach Paris zu senden. Da war der spätere Politiker und Literat Ludwig Pfau gerade einmal neun Jahre alt. Lange gärt der revolutionäre Bodensatz im Pulverfass Europa, bis es 1848 nach der Februarrevolution in Frankreich im März auch in deutschen Gebieten zu Aufständen kommt.

Ludwig Pfau, der unscheinbare Gärtnerssohn und Dichter von „Blümchenpoesie“ (Gert Ueding), tritt nun als Journalist, Satiriker und Autor politischer Lyrik ins Geschehen ein. Als Politiker unterstützt er die Revolution auch im Stuttgarter Rumpfparlament. Er muss schließlich nach einem gescheiterten Versuch, die ins Stocken geratene Revolution von Wimpfen aus neu zu organisieren, ins Exil flüchten: zuerst in die Schweiz und dann nach Frankreich.

Anlässlich des 200. Geburtstags Ludwig Pfaus veranstaltet das Literaturhaus Heilbronn die erste wissenschaftliche Tagung zu Ludwig Pfau und seiner Rolle im Kontext der südwestdeutschen Revolutionsliteratur. Pfaus Wirkung unter anderem als Herausgeber des ersten rein politischen Satireblatts, des Eulenspiegels, als Vormärzdichter, Redner und Politiker wird analysiert und in kurzen Impulsvorträgen vorgestellt. Auch andere Literaten und ihr Verhältnis zu den südwestdeutschen Ausläufern der Revolution von 1848/49 werden in dieser Tagung behandelt.