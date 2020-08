Ludwig van in Filderstadt

FILUM Sinfonieorchester

Leitung: Robert Wieland

Klavier: Julia Goldstein

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73 „The Emperor“

Ludwig van Beethoven, vor 250 Jahren geboren, gilt als Vollender der Wiener Klassik und Wegbereiter der Romantik. Tatsächlich war er einer der ersten Komponisten, der freischaffend von seiner Arbeit leben konnte: Während andere sich glücklich schätzten, wenn sie von betuchten Adligen Aufträge erhielten, mussten diese froh sein, wenn Beethoven etwas für sie komponierte. Das FILUM Sinfonieorchester bringt im Rahmen seines Beethoven-Zyklus alle neun Sinfonien des Meisters zur Aufführung.

Während einige Zeitgenossen Beethovens sich fragten, ob er angesichts des rasanten Finales der 7. Sinfonie reif fürs Irrenhaus sei, schrieb sein Sekretär nach der Uraufführung, unmittelbar nach der Völkerschlacht, am 8.12.1813: „Die Jubelausbrüche während der A-Dur-Sinfonie übertrafen alles, was man bis dahin im Konzertsaal erlebt hatte.“ Richard Wagner sah in dem in seinem Geburtsjahr uraufgeführten Werk die Vergöttlichung des Tanzes. Beethovens 5. Klavierkonzert mit dem Beinamen „The Emperor“ kämpft für die Freiheit und gegen Unterdrückung – eine Reaktion darauf, dass zum Zeitpunkt der Entstehung des Werks die Truppen Napoleons vor Wien standen und die Stadt bombardierten.

Am Flügel sitzt Julia Goldstein, Leiterin der Exzellenz-Klavierklasse am FILUM. Sie war Lehrerin von Igor Levit und Nicolai Gerassimez, konzertierte u. a. mit dem Orchester der Beethovenhalle Bonn, Sabine Meyer oder Christian Tetzlaff und als Kammermusikpartnerin mit ihrem Vater, dem russischen Geiger Boris Goldstein.

Dauer ca. 2 Stunden