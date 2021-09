Ludwig van in Filderstadt

Die musikalischen Feiern zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens konnten coronabedingt weltweit nicht live stattfinden.

Da ist es umso schöner, dass das FILUM Sinfonieorchester sich das vielleicht bekannteste Werk des Meisters für dessen 251. Geburtstag aufgehoben hat. Schicksalsentscheidung für die „Schicksalssinfonie“, durch die Nacht zum Licht – oder von c-Moll nach C-Dur: Welches Werk könnte geeigneter sein für die Rückkehr der Musik auf die Bühne?

Zudem sind zwei Talente aus der studienvorbereitenden Abteilung des FILUMs auf der Bühne zu erleben. Die Violinistin Adelina Singer kann sich als Solistin in Maurice Ravels „Tzigane“ austoben, einem Stück über das Virtuosentum, wie es den Zigeunern zugeschrieben wird, und das wie kaum ein anderes Werk des klassischen Repertoires Möglichkeiten zur Improvisation bietet. In Edward Elgars Cellokonzert hin-gegen ist eine berührende Melancholie, ein Bewusstsein für Vergangenheit, für das gelebte Leben zu spüren. Mit diesem Werk nimmt Elgar gen Ende des Ersten Weltkriegs Abschied vom Komponieren. Der Herausforderung, vom Ende zu erzählen, stellt sich die ganz am Anfang ihrer Karriere stehende Cellistin Charlotte Großmann.