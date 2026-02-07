Ludwigsburg lacht

Hereinspaziert zum Mitmach-Zirkus! Probiert selbst Zirkuskünste aus und erlebt einen spielerischen Nachmittag für Groß und Klein.
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Marktplatz Ludwigsburg Marktplatz 1, 71638 Ludwigsburg
Kinder & Familie, Theater & Bühne
bis
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