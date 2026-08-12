Auf der Antikmeile gibt es alles, was das Sammlerherz begehrt: antike Möbel, seltene Gemälde und alte Uhren, Spielzeug aus Großmutters Zeit, antiquarische Bücher oder Sammlerstücke aus Glas und Porzellan.

Euer Sammlerherz macht ein paar Sprünge, wenn ihr über die Ludwigsburger Antikmeile schlendert. Historische Möbelstücke, nostalgische Technik, Spielzeug aus Großvaters und Geschirr aus Großmutters Zeiten, Jugendstil-Leuchter, Biedermeier-Rahmen, Bücher, Gemälde, Schmuck, Porzellan, ... Man kann kaum alles aufzählen! Aber all das und noch vieles mehr findet ihr bei den über 150 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet, die auf dem barocken Marktplatz ihre Stände aufbauen. Stöbern und handeln ausdrücklich erlaubt!