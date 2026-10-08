Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt

Im Herzen von Ludwigsburg bleibt in der Adventszeit mit dem Barock-Weihnachtsmarkt kein Wunsch unerfüllt.

Auf dem barocken, festlich geschmückten Marktplatz erwartet euch ein einzigartiges Lichtermeer mit liebevoll dekorierten Buden, feinen Köstlichkeiten und reizenden Geschenkideen. Rund 150 Aussteller laden euch ein, durch das festliche Ludwigsburg zu schlendern, zu stöbern und den Advent in vollen Zügen zu genießen, während die leuchtenden Engel ihre funkelnden Flügel über dem barocken Marktplatz ausbreiten.