Veranstalter: Elternbeirat St. Paulus

Ort: Katholisches Kinder- und Familienzentrum St. Paulus, Beethovenstraße 72, 71640 Ludwigsburg

Bewirtung: Kaffee und Kuchen, Softdrinks

Von Kinderwägen über Roller, Fahrräder, Fahrradanhänger, Autositze, Tragehilfen, Sportzubehör bis hin zu Spielzeugen. Beim Ludwigsburger Fahrzeugmarkt gibt es alles, was das (Kinder-)Herz begehrt!

Schwangere aufgepasst: Einlass ist mit Mutterpass bereits um 10.00 Uhr.

Der Elternbeirat möchte auch zukünftig Anschaffungen für den Kindergarten St. Paulus unterstützen und behält 15 % Provision aus den Verkaufserlösen ein. Auch die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf werden für Anschaffungen verwendet. Es ist keine Kartenzahlung möglich

Waren, die nicht verkauft wurden, können an die Organisation „HOPE – Help Other People Everyday e.V.“ gespendet werden. Die Abholung erfolgt direkt nach dem Fahrzeugmarkt.

Die Anmeldungen für den Verkauf von Waren sind möglich von 28. Januar 2026 bis 26. Februar 2026 unter https://ludwigsburger-fahrzeugmarkt.unserbasar.de.

Warenannahme: 27. Februar 2026, 18.00 - 19.30 Uhr

Abholung und Auszahlung: 28. Februar 2026, 16.30 - 18.00 Uhr

Bei Fragen schreiben Sie gerne eine E-Mail an ludwigsburger.fahrzeugmarkt@gmail.com