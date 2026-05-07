Ludwigsburger Kinderfest

An diesem Tag gehört Ludwigsburg den Kindern, und die Innenstadt wird zur großen Spielwiese! Ludwigsburger Vereine und Organisationen sorgen mit Sport-, Spiel- und Bastelangeboten für ein abwechslungsreiches Programm.

Das ist euer Fest! Ponyreiten, Kinderkarussell, Oldtimer-Rundfahrt, Torwandschießen und vieles mehr – ihr entscheidet, was ihr machen wollt! Neben vielen tollen Aktionsständen warten spannende Aufgaben bei der Kinderfest-Rallye, das ein oder andere Schnäppchen auf dem Kinderflohmarkt und ein grandioses Programm auf der großen BW-Bank Showbühne auf euch.

Der Marktplatz - große Spielwiese für kleine Gäste

Forschen, Ausprobieren, Spielen und Toben ist an den unterschiedlichen Ständen ausdrücklich erwünscht. Hier erfahrt ihr, was ihr auf dem Marktplatz machen könnt – das ist aber noch lange nicht alles!

Noch mehr Action auf dem Rathaushof

Ihr wollt euch richtig austoben? Dann seid ihr auf dem Rathaushof genau richtig! Sportstationen wie Basketball oder Fußball, ein Bewegungsparcours und der Mit-mach-Zirkus sorgen für ordentlich Bewegung.

Die große BW-Bank Showbühne

Bühne frei für grandiose Auftritte! Hier erwarten euch jede Menge Highlights und Vorführungen. Lasst euch überraschen und freut euch auf zahlreiche Kindergruppen, die ihr ganzes Können zeigen.