Rebekka Bakken: Norwegian Spirits

Veranstaltungsort: Ev. Stadtkirche,Marktplatz.

Kann das wirklich funktionieren? In der Tat: Man nehme uralte Folksongs aus Norwegen, eine gute Prise Blues, eine Kirchenorgel – und schon trifft man auf diese unverwechselbar in sich gekehrten Seelenlandschaften Skandinaviens, denen man sich nur schwer entziehen kann. Die großartige Rebekka Bakken und ihre Freunde, der Gitarrist Knut Reiersrud und der Organist Iver Kleive, tun sich für die Schlossfestspiele zusammen, um diesen ganz speziellen norwegischen Blues zu ergründen: schaurig-schöne Hymnen, die ihr fernes Echo in den Kompositionen von Bach und Grieg finden.