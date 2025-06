Ludwigsburger Schlossfestspiele: Abel Selaocoe

Caroline Shaw »Entr’acte« | David Fennessy »Hirta Rounds« | Giovanni Sollima »When We Were Trees« für 2 Violoncelli und Streicher | Abel Selaocoe Eigene Kompositionen | Abel Selaocoe Violoncello & Gesang | Sidiki Dembele Perkussion | Stuttgarter Kammerorchester | Susanne von Gutzeit Musikalische Leitung

Im Cello findet Abel Selaocoe Heimat – und zugleich ein Ausdrucksmittel für die vielen Arten von »Zuhause«. Für den südafrikanischen Musiker sind auch Menschen, Melodien, Gesangstechniken, spirituelle Rituale und die alles verbindende Liebe wichtige Zufluchtsorte, wie er sie in seinem Album »Hae ke Kae« (Sesotho für »Wo ist das Zuhause?«) musikalisch behandelt. Das Besondere an Selaocoe: Er verbindet das Cellospiel mit (Kehlkopf-) Gesang, Perkussion und Improvisationen und baut Brücken zwischen den westlichen und südafrikanischen Musiktraditionen. Auch der italienische Komponist Giovanni Sollima weiß verschiedene Stile miteinander verschmelzen zu lassen. Neben seinem sechssätzigen Zyklus »When We Were Trees« komplementieren Caroline Shaws zeitgenössische Antwort auf Haydns letztes Streichquartett und David Fennessys schwereloser Klangeindruck der verlassenen Insel Hirta die musikalische Heimatsuche des Stuttgarter Kammerorchesters.