Ludwigsburger Schlossfestspiele: Alexander Gadjiev

Ludwig van Beethoven Vier Bagatellen aus op. 126 | Frederic Chopin Drei Mazurkas aus op. 63, 6 & 24 | Claude Debussy Vier Préludes aus Heft Nr. 2 | Alexander Skrjabin Drei Etüden aus op. 42 & 8 | Modest Mussorgsky »Bilder einer Ausstellung« | Alexander Gadjiev Klavier

Von früh an fand Alexander Gadjiev das Klavier unterhaltsam. Besonders amüsierte ihn, wie leicht man einen Ton erzeugen kann, aber wie schwer es ist, Töne in Form zu bringen. Aus der kindlichen Begeisterung wurde mehr: Im Alter von neun Jahren spielte Alexander Gadjiev das erste Mal mit einem Orchester. Mit zehn folgte sein erster Soloauftritt, in den kommenden Jahren dann Bestnoten und eine lange Liste an Wettbewerbserfolgen. Doch der italienisch-slowenische Pianist hat nicht nur ein technisches Talent für Tasten. Auch dass er fünf Sprachen beherrscht, empfindet er als Erfolgsschlüssel, um unterschiedliche Musikstile und Sprachen aufzunehmen, zu verarbeiten und nach seinem eigenen Geschmack umzugestalten. Mit seinem differenzierten Anschlag führt er am 3. Juli durch Meisterwerke der Klavierliteratur. Auf kleine Charakterstücke des humanistischen Botschafters Beethoven folgt polnische Folklore des introspektiven Chopin.

Verträumte Klang-Vignetten von Debussy verhallen in Skrjabins expressiven Etüden und schließlich öffnet Mussorgskys Klavierzyklus die Türen zum musikalischen Streifzug durch die Ausstellung seines Freundes, des Malers Viktor Hartmann.