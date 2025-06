Ludwigsburger Schlossfestspiele: Alexander Warenberg

Johann Sebastian Bach Cellosuite Nr. 3 C-Dur BWV 1009 | Cellosuite Nr. 4 Es-Dur BWV 1010 | Eugène Ysaÿe Cellosonate op. 28 | Alexander Warenberg Violoncello

Bach erreichte den Gipfel seines kontrapunktischen Schaffens zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Jahrhundert gerade von ihm abwandte. Ein Glück für seine Nachwelt, denn sonst hätte er dieser nicht eines der begehrtesten und zugleich schwierigsten Werke in der Celloliteratur hinterlassen. Es liegt an der puristischen Schönheit der Musik und den zugleich technischen Schwierigkeiten, aber auch an zahlreichen offenen Interpretationsfragen, dass manche Cellist*innen sich ein Leben lang intensiv mit den Suiten beschäftigen. Auch Alexander Warenberg hat sich dieser Lebensaufgabe angenommen.

Neben seiner Auszeichnung der ARD erhielt er 2024 auch einen Sonderpreis des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks für seinen Auftritt in der Endrunde des Musikwettbewerbs. Im Schloss Favorite erhalten Sie die Gelegenheit, den vielversprechenden Cellisten bei der Arbeit zu erleben. Neben den tänzerischen Suiten präsentiert Alexander Warenberg auch eine von Bach inspirierte Sonate des Belgiers Eugène Ysaÿe. In Kooperation mit dem Internationalen Musikwettbewerb der ARD München