Ludwigsburger Schlossfestspiele: Alinde Quintet

Josef Suk Meditation über den altböhmischen Choral »St. Wenceslas« op. 35a | Antonín Dvořák Streichquartett Nr. 12 F-Dur »Amerikanisches« op. 96 | Pēteris Vasks »Musik für einen verstorbenen Freund« | Dmitri Schostakowitsch Streichquartett Nr. 8 op. 110 | Alinde Quintet | Anna Talácková Flöte | Barbora Trnčíková Oboe | David Šimeček Klarinette | Kryštof Koska Horn | Petr Sedlák Fagott

»Ich bin überaus glücklich, es ging sehr schnell«, schrieb Antonín Dvořák unter sein 12. Streichquartett, dessen Skizze er in nur wenigen Tagen fertigstellte. Die Natur-Idylle des ländlichen Spillvilles inspirierte ihn während seines USA-Aufenthalts so tief, dass ihm die Komposition leicht von der Hand ging. Neben der ebenfalls in Amerika entstandenen neunten Sinfonie »Aus der Neuen Welt« zählt dieses Streichquartett zu seinen berühmtesten Werken. Dvořáks beseelte Kammermusik ist der positive Ruhemoment im ansonsten melancholischen Programm des Alinde Quintets: In Arrangements für Bläserquintett lotet das aufstrebende tschechische Ensemble die emotionale Vielschichtigkeit der elegisch-bittenden Meditation von Josef Suk, Pēteris Vasks Komposition »für einen verstorbenen Freund« und das klagende achte Streichquartett von Schostakowitsch aus.

In Kooperation mit dem Internationalen Musikwettbewerb der ARD München