Ludwigsburger Schlossfestspiele: Anne-Sophie Mutter

John Williams »Sound the Bells!«, Violinkonzert Nr. 2, Thema aus »Superman«, Scherzo für Violine und Motorrad aus »Indiana Jones und der letzte Kreuzzug«, Helenas Thema aus »Indiana Jones und das Rad des Schicksals«, Hedwigs Thema aus »Harry Potter und der Stein der Weisen«, Flugthema und Finale aus »ET«, »Nice to be around« aus »Zapfenstreich«, Das Duell aus »Die Abenteuer von Tim und Struppi«, Suite aus »Star Wars« | Anne-Sophie Mutter Violine | Royal Philharmonic Orchestra | Lina González-Granados Musikalische Leitung

Anne-Sophie Mutter ist ein musikalisches Phänomen: Seit fast fünf Jahrzehnten konzertiert die Virtuosin weltweit in allen bedeutenden Musikzentren und prägt die Klassikszene als Solistin, Mentorin und Visionärin. Dabei ist die viermalige Grammy-Award-Gewinnerin der Aufführung traditioneller Kompositionen genauso verpflichtet wie der Zukunft der Musik. Seit einigen Jahren verbindet sie eine enge persön­liche und künstlerische Freundschaft mit dem Komponis­ten John Williams, der ihr nicht selten Stücke widmet – wie beispielsweise sein zweites Violinkonzert – und auch Adaptionen seiner berühmtesten Filmthemen schrieb. Der legendäre Tonschöpfer bezeichnete Anne-Sophie Mutter nicht zuletzt als seine Muse. Vor der prachtvollen Kulisse des Residenzschlosses wird Williams’ Musik Tribut gezollt und in bester Qualität zum Klingen gebracht. Anne-Sophie Mutter und das Londoner Royal Philharmonic Orchestra unter der musikalischen Leitung von Lina González-Granados wissen Film- und Musikliebhaber*innen gleichermaßen zu begeistern und unter offenem Himmel mit Ohrwürmern und beliebten Klassikern aus Indiana Jones, Star Wars und Harry Potter packende Momente zu beschwören.