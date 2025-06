Ludwigsburger Schlossfestspiele: Arabella Steinbacher

George Gershwin Auszüge aus »Porgy and Bess« | Camille Saint-Saëns Havanaise op. 83 | Manuel de Falla »Danza ritual del fuego« aus »El amor brujo« | Sergei Prokofjew Auszüge aus »Romeo und Julia« | Richard Strauss Walzer aus »Der Rosenkavalier« | Aram Chatschaturjan »Säbeltanz« aus »Gayaneh« u. a. | Arabella Steinbacher Violine | Peter von Wienhardt Klavier

Benannt nach der Titelfigur in Richard Strauss’ Oper »Arabella«, wuchs Steinbacher in einer Musikerfamilie auf und begann das Geigenspiel mit drei Jahren. Wenig verwunderlich also, dass ihr der persönliche Bezug zur Musik von Strauss quasi in die Wiege gelegt wurde. Letztendlich widmet sich Arabella Steinbacher jedoch dem gesamten Violinrepertoire und gehört seit vielen Jahren zu den großen Sternen am Streicherhimmel. Dabei tritt sie nicht nur als Solistin, sondern auch als Kammermusikpartnerin auf – wie im Duo mit dem vielseitigen Pianisten und Arrangeur Peter von Wienhardt. Mit tänzerischem Schwung und ausgeklügelten Arrangements bekannter Opern- und Ballettmusiken, darunter natürlich auch Strauss’sche Musik, präsentieren die beiden Musiker*innen ein temperamentvolles Kammerkonzert.