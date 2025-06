Ludwigsburger Schlossfestspiele: Aurora Marthens

Richard Wagner »Wesendonck-Lieder« | Richard Strauss »Vier letzte Lieder« | Jean Sibelius Fünf Lieder op. 37 | Opernarien von Giuseppe Verdi, Richard Strauss u.a. | Aurora Marthens Sopran | Ossi Tanner Klavier

Mit Anfang 30 ist die Sopranistin Aurora Marthens kein Neuzugang in der Klassikwelt, schließlich ist sie seit 2022 Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper und zählt schon zahlreiche Auftritte und Preise zu ihrer Vita. Der zweite Preis sowie der Publikumspreis beim ARD-Musikwettbewerb 2024 ebnen der finnischen Sängerin jedoch den Weg zu größerem internationalem Erfolg. Mit ihrer strahlenden Präsenz und voluminösen Stimme brachte sie Opernpartien von u.a. Wagner und Richard Strauss bereits bei Konzerten in Palermo, Helsinki oder Wien auf die Bühne; einige jener groß angelegten Arien bringt sie auch zu den Schlossfestspielen mit und ergänzt sie mit innigen, romantischen Liedkompositionen von Wagner, Strauss und auch ihrem Landsmann Sibelius. Vor allem die »Vier letzten Lieder«, die Strauss ein Jahr vor seinem Tod schrieb, fesseln mit ihrer lyrischen Verhandlung von Leben, Abschied und Tod. Für drei der vier Lieder dienten Gedichte von Hermann Hesse als Vorlage. Das besonders ergreifende Lied »Beim Schlafengehen« lässt die Seele »in freien Flügen schweben, um im Zauberkreis der Nacht tief und tausendfach zu leben.« In Kooperation mit dem Internationalen Musikwettbewerb der ARD München