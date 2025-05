Ludwigsburger Schlossfestspiele: Belcea Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart Streichquartett Nr. 20 D-Dur KV 499 »Hoffmeister-Quartett« | Benjamin Britten Streichquartett Nr. 3 op. 94 | Ludwig van Beethoven Streichquartett Nr. 14 cis-Moll op. 131 | Belcea Quartet | Corina Belcea Violine | Suyeon Kang Violine | Krzysztof Chorzelski Viola | Antoine Lederlin Violoncello

Für den Cellisten Antoine Lederlin ist ein Streichquartett vor jeder musikalischen Idee vor allem eine menschliche Idee und Fantasie. Im Falle des Belcea Quartets haben sich alle drei Ebenen zweifellos erfolgreich gefestigt, blickt es mittlerweile doch schon auf über 30 gemeinsame Jahre zurück. Im Ordenssaal, dem kammermusikalischen Herzen und Ursprungsort der Ludwigsburger Schlossfestspiele, präsentieren die Musiker*innen mit drei komplexen Meisterwerken der Quartettliteratur aus Wiener Klassik und Moderne ein Programm, das sowohl zum konzentrierten Zuhören als auch zum gelösten Schwelgen einlädt. Zudem lösen das als »Hoffmeister-Quartett« bekannte Streichquartett von Mozart sowie die Spätwerke von Benjamin Britten und Ludwig van Beethoven eine Bandbreite an Emotionen aus: Mozarts Werk aus Wiener Jahren kann – wie auch sein »Figaro« – unmittelbar Lachen und Tränen zugleich hervorrufen. Benjamin Britten erkundet in seinem letzten vollendeten Instrumentalwerk dramatisch und schicksalhaft die dunklen Seiten des Menschseins, während Beethoven die Leiden seines Alltags klangvoll, aber mit vornehmer Zurückhaltung in cis-Moll gehüllt hat.