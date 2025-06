Ludwigsburger Schlossfestspiele: Benjamin Appl

Werke von Franz Schubert, Peter Tschaikowsky, Richard Strauss, Reynaldo Hahn, Ralph Vaughan-Williams, William Bolcom, Ivor Gurney, Johannes Brahms, Arnold Schönberg, Hugo Wolf, Ilse Weber, James MacMillan u.a. | Benjamin Appl Bariton | James Baillieu Klavier

Von der Faszination der Nacht, von der Sehnsucht nach dem Unerreichbaren und dem Ineinanderwirken von Traum und Wirklichkeit – davon erzählt uns die Musik der Romantik noch heute auf ihre einzigartige lyrische Weise. In kaum einer anderen Epoche unterschied sich diese fein ausgemalte Traumwelt aber so sehr von der bitteren Lebensrealität: Die Industrialisierung schritt unaufhaltsam voran, die Auswirkungen der Französischen Revolution waren in ganz Europa spürbar, die Gesellschaft hatte mit extremer Armut zu kämpfen. Und mittendrin: die Romantiker, die sich in dieser ganzen Unordnung eine bessere Welt erträumten. Klingt bekannt? Noch bis heute ist die tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Themen der Romantik spürbar. Kein Wunder also, dass auch das Kunstlied als passendes feinfühliges Sprachrohr die Epochen überdauerte. Auf eine Reise quer durch die Liedgattung von Romantik bis Gegenwart begibt sich deshalb Benjamin Appl. Zusammen mit Pianist James Baillieu lockt der preisgekrönte Bariton mit seinem tiefsinnigen Liederabend weit hinein in die faszinierenden und bewegenden Sehnsuchtswelten des Kunstlieds.