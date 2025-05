Ludwigsburger Schlossfestspiele: Freiburger Barockorchester

Johann Sebastian Bach Orchestersuite Nr. 1 C-Dur BWV 1066 | Georg Friedrich Händel »Belshazzar«-Suite HWV 61, Concerto grosso a-Moll op. 6 Nr. 4 HWV 322 | Georg Philipp Telemann Konzert für drei Violinen TWV 53:F1, Ouvertüren TWV 55:D18 & TWV 55:D1 | Freiburger Barockorchester | Gottfried von der Goltz Violine & Leitung

Manche Zeitgenossen begegnen sich nie, andere bleiben ein Leben lang verbunden: So trafen sich Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann Anfang des 18. Jahrhunderts erstmals in Halle und vertieften ihre Freundschaft in jahrelangem Briefkontakt. Telemann war nicht nur ein passionierter Briefeschreiber, sondern lernte auch die Gartenarbeit in seiner Wahlheimat Hamburg lieben. Von London aus versorgte Händel den Hobbygärtner mit seltenen Blumenzwiebeln. Überhaupt entwickelte die Freundschaft prachtvolle Blüten: Es finden sich 117 musikalische Ideen, die Händel von Telemann übernahm oder parodierte. Einigen Beispielen davon widmet sich das Freiburger Barockorchester und ergänzt es um den dritten großen Komponisten jener Zeit, Johann Sebastian Bach. Zwar tauschten Bach und Telemann keine botanischen Geschenke aus, waren auf familiärer und musikalischer Ebene jedoch ebenso eng verbunden.