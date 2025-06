Ludwigsburger Schlossfestspiele: Gaechinger Cantorey

Johann Sebastian Bach Kantate »Wir müssen durch viel Trübsal« BWV 146, Kantate »Freue dich, erlöste Schar« BWV 30 | Isabel Schicketanz Sopran | Alex Potter Countertenor | Patrick Grahl Tenor | Tobias Berndt Bass | Gaechinger Cantorey | Hans-Christoph Rademann Musikalische Leitung

Auch später als Genies eingestufte Musiker*innen mussten sich ganz offiziell auf eine Stelle bewerben. Ebenso ein Johann Sebastian Bach, der 1723 die Zusage für seine lang ersehnte Anstellung als Thomaskantor in Leipzig erhielt. Die nachfolgenden 27 Jahre seines künstlerischen Schaffens waren fortan geprägt vom Dienst an der Kirche, insbesondere vom Komponieren der Kantaten für die sonntäglichen Gottesdienste. Rund 200 dieser mehrsätzigen Werke für Gesangsstimmen und Instrumentalbegleitung sind von Bach erhalten, die – eingebettet in die christliche Glaubenslehre – von menschlich zentralen Erfahrungen erzählen. Der persönliche Weg vom Leid zu himmlischer Erlösung – oder universell gesprochen, dass das Leben nicht nur ein bequemer Spaziergang ist – ist Gegenstand der zwei Kantaten, die die Gaechinger Cantorey in der Ludwigsburger Schlosskirche präsentiert. Als international renommierter Originalklangkörper zeigt das Ensemble eindrücklich die hohe Kunstfertigkeit, mit der Bach die menschliche Reise zum »Sehnsuchtsort Himmel« in zeitloser und bis heute bewegender Musiksprache nachzeichnet.