Ludwigsburger Schlossfestspiele: Generation Zukunftsmusik

Werke von Bob Chilcott, John Farnham, Peter Tschaikowsky, Fleetwood Mac u. a. | Ensembles der Bildungspartner | Goethe-Gymnasium Ludwigsburg | Jugendmusikschule Ludwigsburg | Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen | Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart

Ob laut oder leise, ob politisch oder privat: Wir haben eine Stimme, mit der wir etwas verändern und uns einbringen dürfen, mit der wir für andere und uns selbst einstehen können. »We know we all can stand together with the power to be powerful. Believing we can make it better.« (dt.: Wir wissen, dass wir alle gemeinsam die Macht haben, mächtig zu sein. Wir glauben daran, dass wir etwas verändern können.) Diese erbauenden Worte wählt John Farnham in seinem Song »You’re the Voice« und bietet damit gleichzeitig das Motto der diesjährigen Ausgabe »Generation Zukunftsmusik«. Chor- und Instrumentalensembles der vier Bildungspartnerschulen nutzen ihre Stimme musikalisch und sinnbildlich in verschiedenster Besetzung. Gerahmt wird das Konzert von einer Gruppe an Jugendlichen, die in vorangegangen Workshops Moderationen und Impulse für »Generation Zukunftsmusik« erarbeitet hat. Gemeinsam kreieren alle Beteiligten ein gemeinschaftsstiftendes Musikereignis, das auch Sie und Euch ermutigen soll: Eure Stimme ist wichtig, nutzt sie!